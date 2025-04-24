#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
518.34
591.06
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
518.34
591.06
6.27
Общество

Появились новости о состоянии замакима Шымкента Руслана Берденова

Состояние здоровья замакима Шымкента Руслана Берденова, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 14:30 Фото: Facebook/Руслан Берденов
Появилась актуальная информация о состоянии заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, в которого стреляли, сообщает Zakon.kz.

Информацией поделился депутат Мажилиса Болатбек Алиев.

"Сегодня я специально прилетел к Руслану Берденову, который находится в больнице Шымкента. Его текущее состояние в меру тяжелое, находится в реанимации. Сознание ясное, разговаривает, энергичен. Передавал привет коллегам и друзьям", – написал он 24 апреля в Facebook.

Далее Алиев отметил, что следствие продолжается, подозреваемый задержан.

Вооруженное нападение на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова произошло около здания акимата города 21 апреля 2025 года. Его ранили из оружия, выстрелив несколько раз. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию. 23 апреля в акимате Шымкента сделали заявление касательно версий того, из-за чего произошло нападение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
На Алматы надвигается жара
Общество
16:00, Сегодня
На Алматы надвигается жара
Желтые тюльпаны – вестники штрафа: аким из Актюбинской области отделалась минимальной потерей денег
Общество
15:35, Сегодня
Желтые тюльпаны – вестники штрафа: аким из Актюбинской области отделалась минимальной потерей денег
В Минобороны Казахстана опровергли информацию о территориальной группировке на границе с Россией
Общество
14:23, Сегодня
В Минобороны Казахстана опровергли информацию о территориальной группировке на границе с Россией
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: