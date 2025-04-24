Появились новости о состоянии замакима Шымкента Руслана Берденова

Появилась актуальная информация о состоянии заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, в которого стреляли, сообщает Zakon.kz.

Информацией поделился депутат Мажилиса Болатбек Алиев.

"Сегодня я специально прилетел к Руслану Берденову, который находится в больнице Шымкента. Его текущее состояние в меру тяжелое, находится в реанимации. Сознание ясное, разговаривает, энергичен. Передавал привет коллегам и друзьям", – написал он 24 апреля в Facebook.

Далее Алиев отметил, что следствие продолжается, подозреваемый задержан.

Вооруженное нападение на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова произошло около здания акимата города 21 апреля 2025 года. Его ранили из оружия, выстрелив несколько раз. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию. 23 апреля в акимате Шымкента сделали заявление касательно версий того, из-за чего произошло нападение.