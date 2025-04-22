Непогода нагрянет в Казахстан: где ожидать снег и дожди 23 апреля

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую среду, 23 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что непогода ожидается практически по всей республике.

"Фронтальные разделы сохранят свое влияние на территорию Казахстана, в связи с чем на большей части страны пройдут дожди с грозами, в горных районах Алматинской области в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег). По республике прогнозируются туманы, усилится ветер, в Мангистауской области с пыльными бурями". РГП "Казгидромет"

Также в гидрометцентре отметили, что на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается высокая пожарная опасность.

"В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности. На р. Есиль (СКО) будут наблюдаться подъемы уровней воды", – следует из гидрологического прогноза.

Ранее синоптики информировали, что мокрый снег и похолодание ожидаются в Казахстане.