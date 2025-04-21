Мокрый снег и похолодание ожидаются в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз по Казахстану на 22, 23 и 24 апреля 2025 года. Из него следует, что ожидается неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", лишь в Актюбинской и Кызылординской областях под влиянием отрога антициклона погода будет без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивая погода, прогнозируются дождь, гроза, ночью на севере, востоке, в горных районах юго-востока – осадки (дождь с переходом в мокрый снег)... По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе – с пыльной бурей, в ночные и утренние часы прогнозируются туманы", – говорится в прогнозе.

Также сообщается, что ночью ожидаются заморозки:

22, 24 апреля в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях – до -3°С;

22 апреля в Карагандинской области – до -1°С;

22-23 апреля в Восточно-Казахстанской области, в области Абай – до -1-8°С;

24 апреля в Акмолинской, Костанайской областях – до -1-3°С.

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Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях Казахстана на 21 апреля 2025 года объявлено штормовое предупреждение.