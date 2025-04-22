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Общество

В Жамбылской области стартовал проект "Жамбыл – сапалы жол"

В Жамбылской области стартовал проект &quot;Жамбыл – сапалы жол&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 19:23 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В Жамбылской области стартовал проект "Жамбыл – сапалы жол", инициированный Антикоррупционной службой в сотрудничестве с областным акиматом. В рамках проекта предусмотрены конкретные меры по усилению ответственности подрядных организаций, технического надзора и заказчиков.

В частности, с целью обеспечения качества ремонтных работ срок гарантии по договорам на средний ремонт автодорог будет увеличен с 2 до 3 лет. Данное изменение направлено на долгосрочное обеспечение качества выполненных работ.

Во избежание формального подхода в деятельности технического надзора в договоры будут включены обязательства по проведению ежеквартального анализа состояния дорог в течение гарантийного периода.

Подрядчики и технические надзоры, допустившие некачественное выполнение работ, будут оштрафованы на 5% от стоимости выявленных дефектов.

Также внедряется практика приемки дорожных объектов только после получения положительного экспертного заключения Национального центра качества.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Кроме того, заказчики в течение двух лет будут проводить ежеквартальный мониторинг дорог, принятых в эксплуатацию, для чего разработаны соответствующие образцы актов и сформирован перечень из 963 автодорог, подлежащих мониторингу.

Кураторами проекта утверждены аким Жамбылской области и первый заместитель руководителя департамента.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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