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Общество

В Минобороны показали тренировочные полеты участников парада Победы в Астане

Военная спецтехника, военные вертолеты, военный вертолет, армия, военный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 22:25 Фото: akorda.kz
Видеоролик тренировочных полетов воздушных судов ВВС Казахстана, которые примут участие в военном параде в Астане, опубликовали в соцсетях Министерства обороны, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 60 единиц армейской, фронтовой и военно-транспортной авиации.

"В небе над столицей пролетят лучшие экипажи Военно-воздушных сил Казахстана. Воздушным парадом будет руководить командующий ВВС Казахстана кавалер ордена "Айбын" ІІ степени генерал-майор авиации Руслан Кунуров", – рассказали в министерстве.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 7 мая на главной площади Астаны.

В нем примут участие свыше четырех тысяч военнослужащих, более 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, и 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

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Андрей Дюсупов
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