В Минобороны показали тренировочные полеты участников парада Победы в Астане

Видеоролик тренировочных полетов воздушных судов ВВС Казахстана, которые примут участие в военном параде в Астане, опубликовали в соцсетях Министерства обороны, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 60 единиц армейской, фронтовой и военно-транспортной авиации.

"В небе над столицей пролетят лучшие экипажи Военно-воздушных сил Казахстана. Воздушным парадом будет руководить командующий ВВС Казахстана кавалер ордена "Айбын" ІІ степени генерал-майор авиации Руслан Кунуров", – рассказали в министерстве.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 7 мая на главной площади Астаны.

В нем примут участие свыше четырех тысяч военнослужащих, более 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, и 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.