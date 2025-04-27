В Минобороны показали, как летчики готовятся к параду в Астане

В Министерстве обороны опубликовали кадры тренировок авиации, которая 7 мая примет участие в военном параде в Астане, сообщает Zakon.kz.

В министерстве отметили, что выступления летчиков станут наиболее зрелищным моментом торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Великой Победы.

"К пролету над главной площадью страны готовятся 66 летательных аппаратов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. На тренировках под руководством опытных инструкторов военные летчики отрабатывают все нюансы полета, чтобы удивить зрителей слаженностью, красотой и мощью техники", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали, что 7 мая 2025 года в небе над столицей пролетят лучшие экипажи Военно-воздушных сил Казахстана. Воздушным парадом будет руководить командующий ВВС Казахстана кавалер ордена "Айбын" ІІ степени генерал-майор авиации Руслан Кунуров.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 7 мая на главной площади Астаны.

В нем примут участие свыше четырех тысяч военнослужащих, более 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, и 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.