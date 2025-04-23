Нападение на замакима Шымкента: Ходжаназаров не верит в политическую подоплеку

Фото: акимат Шымкента

Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров в кулуарах палаты 23 апреля 2025 года высказался о нападении на замакима Шымкента Руслана Берденова, который ранее занимал должность депутата от партии Respublika, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айдарбек Ходжаназаров отметил, что Руслану Берденову потребуется реабилитация. "Все хорошо. Хотя пока нельзя сказать, что все хорошо, потому что он был тяжело ранен. По нему произвели три выстрела. После такого нападения, такой стрельбы, тяжело остаться в живых. Реабилитация займет некоторое время. Мы и я сами сильно переволновались. Потому что Руслан спортивный и занимается спортом", – сказал он. Ходжаназаров при этом не верит в политическую подоплеку произошедшего. "По-моему мнению, политической подоплеки тут нет. Это личное дело. Ни в одну из версий я не верю. Я думаю, что это простое бытовое преступление. Он пока еще не может дать показания", – указал депутат. 21 апреля 2025 года заместителя акима города Шымкента ранили из оружия, выстрелив несколько раз. Инцидент произошел около 20:30 возле здания акимата города.

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