Продажей копий брендовой продукции возмущена депутат

Депутат Мажилиса Каракат Абден в ходе обсуждения поправок по вопросам интеллектуальной собственности попросила министра юстиции разобраться с магазинами, продающими копии брендовой продукции, передает корреспондент Zakon.kz.

Каракат Абден сообщила, что реклама копий брендовой продукции распространяется на платформе Instagram.

"Продавцы открыто используют названия известных брендов и заявляют, что "вы сэкономите миллионы, если купите у них, а не в официальных магазинах". Кроме того, фиксируются случаи контрафактной продукции. В частности, в торговых точках нередко можно увидеть копии брендовых товаров. Скажите, пожалуйста, расценивается ли реклама и продажа такого товара как нарушение прав на использование чужого товарного знака? Ведь это тоже продукт интеллектуальной собственности. Если да, то почему государственные органы зачастую не предпринимают никаких мер? Планируется ли контролировать эту сферу и что делается на сегодняшний день? Будут ли изымать такую продукцию?" – задалась она вопросами.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев согласен с тем, что такие факты являются нарушением закона.

"Реклама, а тем более продажа, – это нарушение прав интеллектуальной собственности. Если правообладатель заявляет о таких фактах, мы проводим проверки. Со стороны государства за прошлый год было выявлено около 300 нарушений за использование чужого товарного знака. Государственные органы ведут работу, чтобы ограничить рекламу такой продукции на маркетплейсах. Усиление контроля в этой сфере предлагается", – пояснил глава Минюста.

17 апреля 2025 года сообщалось, что работники китайских фабрик изготавливали многие продукты люксовых брендов на своих производствах, а теперь не смогут их продать из-за новых тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом.