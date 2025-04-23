Депутаты заявили о грубых нарушениях в работе авторских обществ Казахстана

Депутаты Мажилиса в ходе обсуждения поправок по вопросам интеллектуальной собственности 23 апреля 2025 года раскритиковали деятельность авторских сообществ и призвали Минюст проверить их финансы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Бакытжан Базарбек заявил, что нужно наводить порядок в работе авторских обществ.

"Факты хищения уже говорят сами за себя. Достаточно отметить маленькую статистику: в 2023 году официально авторские общества собрали 1,5 млрд тенге. По документам авторские общества распределили авторам произведений, музыки и так далее 1,2 млрд тенге, а сами авторы песен, произведений и так далее получили всего лишь 587 млн тенге, это 39%, тогда как по закону должно быть 70%. А вот от 700 млн до 1 млрд каким-то образом потерялись в карманах руководителей авторских обществ", – заявил он.

Его поддержал коллега Нартай Сарсенгалиев.

"У нас есть 15-16 авторских обществ, но они сильно нарушают права авторов. Например, произведения исполняются, за это поступают средства в авторские общества, но из этих денег 70% остаются в обществе, и только 30% отчисляются авторам. Например, в 2023 году авторским сообществам поступило 1 млрд 550 млн тенге, из них 439 млн только направлены авторам, или 1/3 часть. Это возмутительная ситуация. Это беззаконие, несправедливость, когда вы исправите. Например, за исполнение 55 песен Шамши Калдаякова авторские сообщества начислили его потомкам за три месяца 22 тыс. тенге, сейчас эта сумма и того меньше – 18 тыс. тенге", – возмутился парламентарий.

Депутат Олжас Куспеков в свою очередь сообщил, что в соответствии со статьей 16 Закона "Об авторском праве и смежных правах" авторы и другие правообладатели имеют право на вознаграждение за каждый вид использования произведений. Однако наше законодательство, добавил парламентарий, не предусматривает имущественные права авторов и исполнителей в отношении ретрансляции объектов авторского права и смежных прав.

"Песни Розы Рымбаевой транслируются, но действующее законодательство не предусматривает выплаты и вознаграждение за ретрансляцию ее песен, тем самым ущемляются ее права. Каким образом планируете устранить правовые пробелы в законодательстве?" – поинтересовался депутат.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев согласился с критикой мажилисменов.

"Такая проблема есть, и сфера нуждается в серьезной трансформации и усилении контроля. Цифры, которые вы привели, – они за 2023 год. За 2024 год примерно такая же динамика: было собрано 1,7 млрд тенге, распределено 1,2 млрд тенге, а авторам выплачено всего 920 млн тенге. Что составляет всего 53% от суммы собранного вознаграждения, тогда как по закону должна составлять не менее 70%. Реальную картину ни я, ни кто-либо другой сказать не сможет, потому что рынок и емкость этого рынка объективно и достоверно на сегодня неизвестна. По нашему мнению, нужна цифровизация этой отрасли. Мы должны понудить все авторские общества, в том числе и самих правообладателей заключать цифровые договоры", – подчеркнул глава Минюста.

В ведомстве готовы до подготовки проекта закона ко второму чтению пересмотреть статью, связанную с уголовной ответственностью, а также ввести административную ответственность за нарушения в сфере авторских правоотношений.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам интеллектуальной собственности. Документ направлен на совершенствование законодательства в этой области путем введения дополнительных правовых инструментов по защите интеллектуальной собственности.