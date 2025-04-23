Бектенов назвал визитные карточки Казахстана

Премьер-министр Олжас Бектенов 23 апреля 2025 года на заседании правительства поручил провести инвентаризацию памятников истории и культуры в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Глава Кабмина отметил, что президент на заседании Национального курултая подчеркнул важность включения объектов материального и нематериального наследия Казахстана в международные списки ЮНЕСКО.

"Именно через эти списки мир узнает страну. Казахстану действительно есть что показать. Мы по праву гордимся памятниками, уже получившими мировое признание. Каждый из них обладает уникальной исторической ценностью. Это мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, петроглифы Тамгалы, городища Каялык, Талгар, Акыртас и другие. Это визитные карточки нашей страны. Мы должны сделать их центрами туристического притяжения. Важно, чтобы об этих памятниках знали во всем мире. Их нужно показывать в фильмах и передачах, рассказывать о них в книгах и школьных учебниках, демонстрировать на выставках и форумах", – дополнил Бектенов.

Он также подчеркнул, что нужно уделить внимание внесению нашего нематериального наследия в списки лучших практик. Например, практики обучения ремеслам и сохранения обрядов.

"Следует продолжить подготовку новой транснациональной номинации "Шелковый путь: Каспийско-Волжский коридор" совместно с Азербайджаном, Ираном, Россией и Туркменистаном. В реестр "Память мира" несколько дней назад включена рукопись "Хандар шежіресі". Это не только факт признания ценности данного документа, но и инструмент его международной охраны, дальнейшего изучения и популяризации. Письменные источники по Золотой орде, Казахскому ханству, хроники Великого шелкового пути, о становлении независимого Казахстана – это часть мировой исторической памяти", – озвучил премьер-министр.

По его словам, надо не только сохранить, но и продвигать их как свидетельство вклада Казахстана в развитие мировой цивилизации.

"Через такие документы, признанные исторические и культурные объекты повышается интерес к Казахстану, продвигается имидж страны, укрепляется наша идентичность. Именно поэтому глава государства поручил активизировать работу в этом направлении. Для этого требуется четкое комплексное межведомственное взаимодействие и бережное отношение к своему прошлому, памятникам, культурному наследию", – сказал он.

Он поручил Министерству культуры разработать и внести до 1 сентября на рассмотрение правительства проект Комплексного плана по сохранению и продвижению культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО на ближайший период.

"Министерству культуры совместно с заинтересованными органами и акиматами провести инвентаризацию памятников истории и культуры и направить в ЮНЕСКО соответствующие документы до 1 августа текущего года. Акиматам Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областей в срок до 15 сентября текущего года включить зоны объектов всемирного наследия в информационную систему Государственного земельного кадастра. Министерству туризма совместно с Министерством культуры разработать и внедрить туристические маршруты, учитывающие объекты и элементы культурного наследия. Также совместно с Министерством цифровизации создать цифровые познавательные продукты по включенным в списки ЮНЕСКО объектам и элементам", – поручил Бектенов.

Также он поручил Министерству культуры совместно с акиматами вести на постоянной основе информационно-разъяснительную работу по продвижению и пропаганде культурных ценностей Казахстана.

Ранее премьер-министр поручил до 1 августа 2026 года обеспечить цифровой учет товарного газа по всей цепочке от производства до потребления.