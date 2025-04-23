Зачем спасателям Казахстана огнестрельное оружие, рассказали в МЧС

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов в кулуарах Мажилиса 23 апреля 2025 года рассказал, зачем в МЧС ввели военизированное подразделение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ранее в соцсетях Министерства по чрезвычайным ситуациям появилось видео смотра подразделения "Айбат", на котором спасатели вооружены автоматами, а глава ведомства Чингис Аринов показал свои навыки стрельбы из крупнокалиберного оружия. Журналисты поинтересовались, зачем МЧС такая военизированная структура.

"Основополагающим фактором является сопровождение и обеспечение безопасности грузов. Эти подразделения будут обеспечивать также безопасность и работу при предупреждении ЧС. У нас ряд был событий, связанных, в том числе, с январскими событиями, Жанаозеном, когда беспорядки были и так далее. Сам я лично участвовал, когда было 26 сплошных пожаров и не могли, к сожалению, добраться и оказать помощь населению. Для того, чтобы нас сопровождали. Сегодня это подразделение в первую очередь направлено для этого", – пояснил вице-министр по ЧС Рамиль Камалов.

По его данным, эти подразделения гражданской защиты формируются в пилотном режиме.

"В первую очередь, сопровождение грузов. Второе, это при различного рода локальных каких-либо беспорядках, где мы, как говорится, тоже в составе правоохранительных силовых органов выполняем свои цели и задачи, когда у нас будет собственное подразделение. Мы более уверенно будем идти и бороться с катаклизмами и чрезвычайными ситуациями", – добавил вице-министр.

9 февраля 2024 года министр по ЧС Чингис Аринов прокомментировал вопрос своей готовности к новой работе в МЧС после службы государственной охраны. Как известно, до назначения на эту должность он 18 лет служил в службе государственной охраны.