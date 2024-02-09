Держал в руках и оружие, и лопату: новый глава МЧС о своей готовности к работе

Министр по ЧС Чингис Аринов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос своей готовности к новой работе в МЧС после службы государственной охраны, передает Zakon.kz.

Как известно, новый министр по ЧС Чингис Аринов до назначения на эту должность 18 лет служил в службе государственной охраны. Журналисты поинтересовались, готов ли он после того, как держал в руках оружие, "взяться за лопату" и заниматься ликвидацией ЧС.

"Конечно, готов. Вы говорите, 18 лет держал в руках оружие, но ведь бывало всякое, и лопату в руки брали, и другие инструменты. Есть опыт. Самое главное – организовать вовремя работу, и в будущем покажет время". Чингис Аринов

По словам министра, сейчас он тщательно изучает регламенты и алгоритмы действий в случае различных чрезвычайных ситуаций.

"Хочу сказать, что спасатели наши готовы, в них у меня никаких сомнений нет". Чингис Аринов

Чингис Аринов назначен министром по ЧС 6 февраля.