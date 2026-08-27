Первый случай ККГЛ в Атырауской области: врачи выясняют путь заражения подростка

В Атырауской области впервые зарегистрирован случай конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Заболевшей оказалась 14-летняя подросток, передает корреспондент Zakon.kz.

В областную инфекционную больницу поступили сразу два члена одной семьи из Исатайского района. У 14-летней девочки заболевание подтвердилось лабораторно. Около недели она находилась в реанимации, сейчас ее состояние стабилизировалось и пациентку перевели в палату. По информации управления здравоохранения Атырауской области, наблюдается положительная динамика.

У 47-летней женщины, которая также проходила обследование в инфекционной больнице, результат ПЦР на ККГЛ оказался отрицательным. Ее уже выписали домой.

При этом специалистам пока предстоит установить, каким именно образом произошло заражение. Неизвестно, был ли у девочки или ее родственницы укус клеща.

По словам врача-инфекциониста Жансаи Хайдаровой, человек может не заметить укус инфицированного клеща, поскольку он не всегда вызывает выраженную реакцию на коже. При этом специалисты рассматривают и другие возможные пути заражения.





"Конго-крымская геморрагическая лихорадка передается через кровь. Заражение возможно при укусе инфицированного клеща, а также при контакте с кровью зараженного животного во время его забоя либо стрижки скота. Возможна передача инфекции и от человека к человеку при контакте с кровью больного", – пояснила врач.

По словам специалиста, первые признаки ККГЛ могут напоминать обычную вирусную инфекцию. У человека повышается температура, появляются слабость, головная и мышечная боль, озноб, ломота в теле, тошнота и рвота. При тяжелом течении заболевания могут развиться геморрагические проявления – кровотечения и кровоизлияния.

В связи с этим медики рекомендуют уделять особое внимание эпидемиологическому анамнезу пациента. Важно выяснить, был ли укус клеща, контактировал ли человек со скотом, участвовал ли в забое или стрижке животных, а также имел ли контакт с кровью заболевшего. Риск также может возникать при контакте с умершим человеком во время проведения омовения тела.

При появлении подобных симптомов после возможного контакта с клещами, сельскохозяйственными животными или кровью больного необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о возможных факторах риска.

Ранее сообщалось, что мужчина умер от конго-крымской геморрагической лихорадки в Кызылординской области.