Изменения для разгрузки скорой помощи внес Минздрав

С 1 мая 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила работы мобильных бригад при поликлиниках, сообщает Zakon.kz.

Изменения направлены на повышение эффективности экстренной медицинской помощи и сокращение времени ожидания скорой, отмечает Минздрав.

Речь идет о вызовах четвертой категории срочности – это случаи, когда жизни пациента ничего не угрожает, но требуется медицинская помощь. К примеру, повышенное давление, температура или легкие травмы.

Итак, что изменится с 1 мая:

мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования – с 8:00 до 20:00;

вызовы 4-й категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;

после 20:00 и в выходные дни все вызовы, включая 4-ю категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.

Минздрав подчеркивает, что это нововведение не ограничивает право граждан на вызов экстренной помощи. Как и раньше, при необходимости можно в любое время суток набрать номер 103 – если состояние угрожает жизни, скорая приедет независимо от времени и дня недели.

По статистике, более половины всех вызовов скорой помощи приходится на четвертую категорию. Чаще всего они связаны с обострениями хронических заболеваний. В то же время такие вызовы отнимают ресурсы у бригад, которые могли бы срочно помочь пациентам с критическим состоянием.

Изменения помогут разгрузить экстренные службы и ускорить оказание помощи тем, кто действительно в ней срочно нуждается.

Мобильные бригады ПМСП теперь будут не только реагировать на вызовы, но и проводить плановые визиты к пациентам на дому. Это особенно важно для людей с хроническими заболеваниями – регулярный контроль позволит быстрее реагировать на ухудшение состояния.

Одна мобильная бригада будет приходиться на каждые 25 тысяч человек. Они работают по месту проживания или фактического нахождения пациента независимо от его прикрепления к поликлинике.

Если потребуется, с бригадой могут выехать профильные врачи. Детям помощь окажет педиатр, взрослым – кардиолог, невропатолог или другой специалист в зависимости от ситуации. Это по задумке должно сделать медицинское обслуживание более точным и адресным.

По стандартам, мобильная бригада ПМСП должна прибыть в течение 60 минут. Для более срочных вызовов действуют другие нормы: 10 минут – для первой категории, 15 – для второй и 30 – для третьей.

По данным Минздрава, за первый квартал 2025 года службы скорой помощи в Казахстане приняли свыше 2,1 млн вызовов. Более 763 тыс. из них были по четвертой категории срочности, и свыше 518 тыс. из них обслужили именно мобильные бригады ПМСП. По первой категории зарегистрировано 104 тыс. вызовов, по второй – 642 тыс., по третьей – почти 575 тыс.

Показатель успешных реанимаций за этот период достиг 55,6%.

Минздрав подчеркивает: скорая помощь остается доступной для всех. Внесенные изменения – это шаг к более эффективной и своевременной медицинской помощи на всех уровнях.

Ранее министр здравоохранения РК приказом от 11 апреля 2025 года внесла изменения в санитарно-эпидемиологические требования к детским оздоровительным и санаторным объектам.