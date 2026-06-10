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Политика

Могут ли в Казахстане появиться новые партии – ответ Минюста

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 10:41 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 10 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал возможность создания новых партий до начала выборов в Курултай, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минюста подчеркнул, что все зависит от самих казахстанцев.

"Это вопрос не к органам юстиции, это прерогатива наших граждан, которые обладают правом зарегистрировать ту или иную партию, провести реорганизацию или какие-то иные подходы, которые посчитают нужным", – сказал Сарсембаев.

Журналисты уточнили у министра, до какой даты возможно появление новых партий.

"Согласно новой Конституции, проводятся действия до 1 июля. Далее объявляются выборы в Курултай. Я так понимаю, с 1 июля. Те партии, которые пройдут регистрацию, они и будут участвовать в этих выборах. Они формируются уже сейчас", – ответил Сарсембаев.

Ранее в партии "Әділет" состоялось заседание Политического совета, на котором обсудили вопросы организационного развития, укрепления региональной структуры и дальнейшие направления работы партии.

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Азамат Сыздыкбаев
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