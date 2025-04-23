Акима СКО "заставили" говорить о газификации

Акимат Северо-Казахстанской области сегодня, 23 апреля 2025 года, выступил с заявлением из-за распространяемого в социальных сетях видео с участием Гауеза Нурмухамбетова, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в последнее время участились случаи информационных атак в адрес СКО.

"Сейчас в соцсетях распространяется фейковое сообщение от имени пресс-службы акима области про газификацию, сопровождаемое фейковым видео с участием главы области Гауеза Нурмухамбетова, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта". Пресс-служба акимата СКО

Фото: gov.kz

Власти региона подчеркнули, что в правоохранительные органы будет направлено заявление по факту распространения ложной информации.

"Призываем граждан проявлять бдительность и проверять достоверность информации исключительно через официальные источники". Пресс-служба акимата СКО

Отметим, что это не первое фейковое видео с участием Гауеза Нурмухамбетова. Подробнее о том, как неизвестные с помощью искусственного интеллекта подставили акима Северо-Казахстанской области, можете прочитать здесь.