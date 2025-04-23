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Общество

Акима СКО "заставили" говорить о газификации

Акима СКО &quot;заставили&quot; говорить о газификации, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 13:53 Фото: gov.kz
Акимат Северо-Казахстанской области сегодня, 23 апреля 2025 года, выступил с заявлением из-за распространяемого в социальных сетях видео с участием Гауеза Нурмухамбетова, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в последнее время участились случаи информационных атак в адрес СКО.

"Сейчас в соцсетях распространяется фейковое сообщение от имени пресс-службы акима области про газификацию, сопровождаемое фейковым видео с участием главы области Гауеза Нурмухамбетова, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта".Пресс-служба акимата СКО

Фото: gov.kz

Власти региона подчеркнули, что в правоохранительные органы будет направлено заявление по факту распространения ложной информации.

"Призываем граждан проявлять бдительность и проверять достоверность информации исключительно через официальные источники".Пресс-служба акимата СКО

Отметим, что это не первое фейковое видео с участием Гауеза Нурмухамбетова. Подробнее о том, как неизвестные с помощью искусственного интеллекта подставили акима Северо-Казахстанской области, можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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