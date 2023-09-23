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Гауез Нурмухамбетов назначен акимом СКО

Гауез Нурмухамбетов Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Гауеза Нурмухамбетова акимом Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
"Назначить Нурмухамбетова Гауеза Торсановича акимом Северо-Казахстанской области", – говорится в указе президента на сайте Акорды.

Гауез Нурмухамбетов родился в Костанайской области 11 июля 1968 года. Женат, трое детей.

Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт (1992) по специальности "Ученый-агроном", Челябинский государственный университет (2002) по специальности "юрист" и Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова (2009) по специальности "экономист".

Последняя должность: депутат Сената Парламента РК.

Трудовой стаж:

  • Механизатор совхоза имени Вильямса Октябрьского района Тургайской области (1985-1987).
  • Главный агроном совхоза "Московский" Кустанайского района Кустанайской области (1992-1996).
  • Исполнительный директор КП "Боскольское" (1996-1997).
  • Аким Тарановского района (1997-2002).
  • Аким Карабалыкского района (10.2002-01.2008).
  • Аким города Костанай (01.2008-02.2009).
  • Аким Аулиекольского района Костанайской области (06.2011-2012).
  • Аким города Костанай (13.02.2012-06.2014).
  • Инспектор Администрации президента Республики Казахстан (06.2014-05.2015).
  • Первый заместитель акима Костанайской области (05.2015-16.01.2023).

Выборные должности, депутатство:

  • Депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Костанайской области (с 16.01.2023)
  • Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
  • Орден "Парасат" (2011)
  • Медали "Ерен еңбегі үшін" (2004), "Астана" (1999), "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл" (2001), "Қазақстан Конституциясына 10 жыл" (2005), "Тыңға 50 жыл" (2005), "Астананың 10 жылдығы" (2008), "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл" (2011)

Кресло акима Северо-Казахстанской области пустовало с 4 сентября. Прежний аким региона Айдарбек Сапаров возглавил Министерство сельского хозяйства. 

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