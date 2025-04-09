#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
518.57
566.59
6.05
Общество

32-градусная жара, пыльная буря и погода без осадков: прогноз на три дня по Астане, Алматы и Шымкенту

32-градусная жара, пыльная буря и погода без осадков: прогноз на три дня по Астане, Алматы и Шымкенту, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 14:56 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. Из него следует, что ожидаются жара до +32°С, пыльная буря и погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Пыльная буря. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С.
  • 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Пыльная буря. Ветер южный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.
  • 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Пыльная буря. Ветер южный, юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.
  • 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.
  • 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.
  • 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.
  • 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 14:56
Какой будет погода в апреле в Казахстане

Ранее сообщалось, что в Казахстан нагрянут похолодание, ливни и снег. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: