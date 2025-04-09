32-градусная жара, пыльная буря и погода без осадков: прогноз на три дня по Астане, Алматы и Шымкенту

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. Из него следует, что ожидаются жара до +32°С, пыльная буря и погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Пыльная буря. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С.

переменная облачность, без осадков. Пыльная буря. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С. 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Пыльная буря. Ветер южный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, без осадков. Пыльная буря. Ветер южный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С. 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Пыльная буря. Ветер южный, юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С. Прогноз погоды по Алматы 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С. 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С. 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Шымкенту 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С. 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С. 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С. Материал по теме Какой будет погода в апреле в Казахстане Ранее сообщалось, что в Казахстан нагрянут похолодание, ливни и снег. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.

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