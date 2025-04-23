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Общество

Поддержание чистоты в общественных местах Шымкента становится традицией

Поддержание чистоты в общественных местах Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 16:20 Фото: пресс-служба акимата города Шымкент
В городе Шымкенте в рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан" прошли масштабные мероприятия по уборке городских территорий. В частности, жители города, добровольцы и молодежь приняли участие в акции "Чистый берег", организованной вдоль реки Кошкарата.

Участники очистили берег от мусора, подрезали кустарники, привели территорию в порядок и побелили деревья.

"Река Кошкарата, протекающая через центр города, является любимым местом отдыха горожан. Однако некоторые жители, к сожалению, не ценят этого блага и не поддерживают чистоту на ее берегах. Поэтому мы призываем всех активно участвовать в программе "Таза Қазақстан" и сохранять чистоту города", – говорит заместитель директора Молодежного ресурсного центра Аружан Альжан.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент

Масштабная уборка также прошла в микрорайоне Нурсат Каратауского района Шымкента. В рамках акции "Чистый двор" были приведены в порядок дворы многоквартирных домов и центральная аллея микрорайона. В мероприятии участвовали жители, члены общественных организаций, добровольцы, ветераны труда и молодежь. Они убрали мусор во дворах и на внутренних улицах, побелили деревья.

"Программа "Таза Қазақстан", инициированная главой государства, пользуется большой поддержкой жителей Шымкента. Мы видим, что массовые субботники и внимательное отношение к чистоте становятся традицией. Это воспитывает в молодом поколении любовь к Родине и способствует формированию экологической культуры в обществе. Именно поэтому мы, подавая пример молодежи, участвуем в сегодняшней акции", – отметил председатель совета ветеранов Каратауского района Асылбек Токмагамбетов.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент

Отметим, что сегодня мероприятия в рамках программы "Таза Қазақстан" прошли во всех районах Шымкента.

Кроме того, во всех школах города была организована акция "Береги природу". В школах прошли классные часы и уроки на экологические темы, где ученики получили подробную информацию о важности защиты окружающей среды и соблюдения чистоты.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент

"Вся жизнь человечества напрямую связана с Матерью-Природой. Однако мы, к сожалению, порой не ценим ее даров, загрязняем окружающую среду. Я постоянно напоминаю одноклассникам и друзьям, что нужно содержать в чистоте школу, двор, общественные места и выбрасывать мусор только в специально отведенные зоны. Думаю, экологические лекции, проводимые в рамках программы "Таза Қазақстан", глубоко влияют на сознание учеников", – поделилась ученица 10 класса школы-гимназии №90 Гаухар Есиркепова.

Добавим, что в Шымкенте мероприятия в рамках программы "Таза Қазақстан" продолжаются на постоянной основе.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент

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Айсулу Омарова
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