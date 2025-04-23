Национальный день книги: актюбинцы отправились в литературное путешествие по 500-метровой аллее

23 апреля, в Национальный день книги и в преддверии 180-летия великого поэта Абая, в Актобе прошло необычное мероприятие.

500-метровая аллея на проспекте Абая превратилась в пространство, где пересеклись литература, искусство, технологии и духовность. Впервые прошедший в формате "book tourism" праздничный проект под названием "Мир книги" стал настоящим литературным путешествием для горожан.

Духовно-познавательное мероприятие открыл яркий флешмоб под девизом "Дружим с книгой". В нем приняли участие школьники, сотрудники библиотек и юные артисты. На установленном LED-экране демонстрировались видеоролики о книгах, которые произвели большое впечатление на зрителей.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Во время торжественного открытия аким области Асхат Шахаров, известные писатели и поэты региона, а также общественные деятели выступили с речами, подчеркнув важность книги в жизни человека.

"Сегодня в нашей стране отмечается Национальный день книги. Он был утвержден по инициативе главы государства в рамках политики по развитию культуры чтения и на основе обращения, прозвучавшего на заседании третьего Национального курултая. В области ведется системная работа по модернизации библиотечного дела, развитию цифровых ресурсов, повышению интереса молодых читателей. На сегодняшний день общий книжный фонд областных библиотек составляет 3 506 381 экземпляр. В 2024 году услугами библиотек воспользовались 297 837 человек. Кроме того, в этом году книжный фонд пополнился 64 353 новыми изданиями. Мы продолжим работу по модернизации и цифровизации библиотек", – отметил Асхат Шахаров.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Одной из интересных особенностей мероприятия стала фотосессия с "ожившими" литературными героями. Актеры театра им. Т. Ахтанова воплотили образы Мукагали Макатаева, Фаризы Онгарсыновой, Кадыра Мырза Али и Куандыка Шангытбаева, прочитав их стихи с особой проникновенностью. На мероприятии были представлены образы Пушкина и Лермонтова. Дети, подростки, молодежь и взрослые сфотографировались на память с образами выдающимися представителями литературы.

Особое признание публики вызвал литературный мюзикл "Мукагали Макатаев – поэт чувств и откровений". Студенты Актюбинского высшего гуманитарного колледжа органично соединили на сцене проникновенные стихи и душевную музыку поэта, создав глубокую духовную атмосферу.

Кроме того, театр кукол "Алақай", областная юношеская библиотека имени С. Жиенбаева, школьники Ahash Media Studio представили литературные композиции и поэтические постановки, раскрыв многообразие литературного наследия под общим названием "Актобе – земля поэзии".

"Сегодняшнее мероприятие напомнило нам, что книга – это не просто страницы, а сама жизнь. Я пришла с внучкой. Ей все было интересно – особенно выставки про роботов и сказки. Уверена, в ней проснулся интерес к чтению", – поделилась впечатлениями жительница города Сара.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Особое внимание посетителей привлекли три тематические выставки. В разделе "Наследие Абая" были представлены труды великого поэта и национальные литературные ценности. В "Интернет-кафе" – зона с современными технологиями и робототехникой, где дети могли познакомиться с новыми знаниями. Пространство "В стране сказок" стало литературно-познавательной площадкой для малышей.

Глава региона внимательно осмотрел представленную выставку. Он послушал, как школьники читают стихи, посмотрел их выступления, пообщался с детьми о книгах. Нескольким маленьким актюбинцам он специально купил книги в местных книжных лавках и подарил их.

Главная цель мероприятия – популяризация чтения, привлечение интереса молодежи и детей к литературе и продвижение национальных духовных ценностей.

Организаторы мероприятия планируют проводить передвижную книжную выставку для горожан каждый субботний вечер с 18:00 до 20:00 на пяти площадках: в сквере на проспекте Абая, площадке у библиотеки им. Н. Байганина, на литературной аллее, а также в парках Триатлон и Астана.