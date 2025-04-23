Синоптики назвали регионы Казахстана, в которых 24 апреля ожидаются снег и дожди с грозами

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды жителям Казахстана в предстоящий четверг, 24 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По их данным, непогода сохраняется почти по всей республике.

"Фронтальные разделы сохранят свое влияние на территорию Казахстана, в связи с чем на большей части страны пройдут дожди с грозами, в ночные часы в Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, в горных районах области Жетысу ожидаются осадки (дождь, снег). По республике прогнозируются туманы, усилится ветер, днем в Мангистауской области – пыльная буря". РГП "Казгидромет"

Вместе с тем, по данным Гидрометцентра, высокая пожарная опасность:

сохраняется – на западе, в пустынных районах Туркестанской области,

ожидается – в центре Кызылординской области.

"В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности. На р. Есиль (СКО) будут наблюдаться подъемы уровней воды", – говорится в гидрологическом прогнозе.

Ранее синоптики рассказали, что Казахстан в ближайшие дни охватят заморозки до -6°C и грозы.