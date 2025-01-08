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События

Казахстан засыплет снегом: прогноз погоды на 9 января

Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, похолодание, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 18:09 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды на предстоящий четверг, 9 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, юго-востоке, в центре РК пройдет снег, ночью на востоке страны сильный снег.

"На западе, юге страны под влиянием поля высокого давления ожидается погода без осадков", – говорится в сообщении.

По республике прогнозируется туман, на западе, севере, юго-востоке – гололед, усиление ветра, на севере, в центре, западе – гололед с метелью.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 9 по 11 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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