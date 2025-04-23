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Общество

Обещала землю – оставляла без денег: 62-летняя казахстанка обманула десятки людей

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 17:57 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Енбекшиказахском районе Алматинской области полицейские поставили жирную точку в цепочке циничных мошенничеств. Под видом "помощницы" в оформлении земельных участков 62-летняя женщина без зазрения совести обчищала карманы доверчивых граждан, сообщает Zakon.kz.

Суммы вроде бы и не заоблачные: у одного пострадавшего – 200 тысяч тенге, у остальных – по 45 тысяч. Но итоговая картина шокирует: 29 жертв, и это, как подозревают стражи порядка, еще не предел.

Так, как сказано в публикации пресс-службы регионального Департамента полиции (ДП), после заявления одного из обманутых сельчан правоохранители оперативно провели проверку и начали "пробивать" связи подозреваемой.

Результат не заставил себя ждать. Вскрылась целая серия мошенничеств, за которыми стоит одна и та же дама.

"В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следователи продолжают кропотливо собирать доказательства, устанавливают всех возможных потерпевших и тщательно проверяют ее причастность к другим эпизодам противоправной деятельности".Пресс-служба ДП Алматинской области

Расследование продолжается.

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Ранее мы сообщали, что мошенники зачастую используют трудные жизненные обстоятельства, предлагая якобы действенные схемы по избавлению от долгов. Но на деле, к сожалению, человек теряет деньги и может оказаться в еще более тяжелой ситуации.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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