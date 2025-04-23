Обещала землю – оставляла без денег: 62-летняя казахстанка обманула десятки людей
Суммы вроде бы и не заоблачные: у одного пострадавшего – 200 тысяч тенге, у остальных – по 45 тысяч. Но итоговая картина шокирует: 29 жертв, и это, как подозревают стражи порядка, еще не предел.
Так, как сказано в публикации пресс-службы регионального Департамента полиции (ДП), после заявления одного из обманутых сельчан правоохранители оперативно провели проверку и начали "пробивать" связи подозреваемой.
Результат не заставил себя ждать. Вскрылась целая серия мошенничеств, за которыми стоит одна и та же дама.
"В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следователи продолжают кропотливо собирать доказательства, устанавливают всех возможных потерпевших и тщательно проверяют ее причастность к другим эпизодам противоправной деятельности".Пресс-служба ДП Алматинской области
Расследование продолжается.
Ранее мы сообщали, что мошенники зачастую используют трудные жизненные обстоятельства, предлагая якобы действенные схемы по избавлению от долгов. Но на деле, к сожалению, человек теряет деньги и может оказаться в еще более тяжелой ситуации.