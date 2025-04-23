Обещала землю – оставляла без денег: 62-летняя казахстанка обманула десятки людей

В Енбекшиказахском районе Алматинской области полицейские поставили жирную точку в цепочке циничных мошенничеств. Под видом "помощницы" в оформлении земельных участков 62-летняя женщина без зазрения совести обчищала карманы доверчивых граждан, сообщает Zakon.kz.

Суммы вроде бы и не заоблачные: у одного пострадавшего – 200 тысяч тенге, у остальных – по 45 тысяч. Но итоговая картина шокирует: 29 жертв, и это, как подозревают стражи порядка, еще не предел.

Так, как сказано в публикации пресс-службы регионального Департамента полиции (ДП), после заявления одного из обманутых сельчан правоохранители оперативно провели проверку и начали "пробивать" связи подозреваемой.

Результат не заставил себя ждать. Вскрылась целая серия мошенничеств, за которыми стоит одна и та же дама.

"В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следователи продолжают кропотливо собирать доказательства, устанавливают всех возможных потерпевших и тщательно проверяют ее причастность к другим эпизодам противоправной деятельности". Пресс-служба ДП Алматинской области

Расследование продолжается.

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