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Общество

Казахстанцев будут штрафовать за посиделки на дачах

Лагерь, лес, костер, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 08:13 Фото: pexels
Жечь сухую траву, разводить костры на участках в Казахстане запрещено. Штраф за это – 78 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Это не касается шашлыков. Их можно жарить, но только на предназначенных для этих целей мангалах и на расстоянии не менее 10 метров до строений. Рядом обязательно должен быть огнетушитель.

Дачники недовольны такими нововведениями. Это значит с началом весенних работ и сжиганием сухой травы они все – нарушители.

В ДЧС поясняют: причиной запрета стали участившиеся случаи пожаров. В дачных кооперативах огонь моментально распространяется на соседние строения.

Это приводит к масштабным возгораниям. В свою очередь садоводы предлагают вместо запретов и штрафов искать компромисс, ведь для пенсионеров штраф в 78 тысяч тенге сумма неподъемная.

Поэтому спасатели советуют сжигать траву в железных закрытых бочках с дымоходом, при наличии рядом воды или огнетушителя.

Ранее депутат напомнил о многомиллионных штрафах за срыв редких тюльпанов.

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Аксинья Титова
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