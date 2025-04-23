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Спорт

О ситуации с предоставлением жилья алматинским призерам Олимпиады-2024 рассказали в Управлении спорта

в акимате Алматы поздравили олимпийцев, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 19:46 Фото: акимат Алматы
В августе 2024 года в Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры. Спортсмены достойно представили Казахстан, завоевав ряд медалей. Призерам подарили квартиры и выписали премии. О предоставлении жилья рассказали в Управлении спорта Алматы, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 11 августа 2024 года в Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры. Спортсмены из Алматы не только достойно выступили, но и завоевали несколько медалей, тем самым укрепив спортивную репутацию страны на международной арене.

20 августе в акимате города Алматы состоялась торжественная встреча с олимпийскими призерами. В рамках мероприятия спортсменам были вручены денежные сертификаты, ключи от автомобилей, а также сертификаты на получение жилья. Денежные призы и автомобили от акимата Алматы были переданы в день встречи.

"Что касается предоставления жилья, сертификат, врученный призерам, является первым этапом в механизме обеспечения титулованных спортсменов квартирами. После вручения сертификатов была запущена процедура приобретения жилья. Этот процесс включает в себя формирование отдельного бюджета и проведение всех необходимых государственных закупочных процедур – от объявления конкурса до заключения договоров. Указанные процедуры строго регламентированы законодательством и требуют определенного времени", – рассказали в Управлении спорта Алматы.

Также в управлении уточнили, что 9 января 2025 года все юридические и закупочные процедуры были завершены. Для обеспечения комфортных условий проживания для спортсменов был начат ремонт в чистовой отделке.

"На сегодня во всех квартирах завершены ремонтные работы. Сотрудники Управления спорта находятся на связи с каждым призером и индивидуально согласовывают дату вручения ключей. Об этом также рассказала олимпийская чемпионка Назым Кызайбай, отметив, что сотрудники Управления спорта поддерживают с ней постоянную связь и сообщили о готовности передать ключи. Ключи от квартир будут вручены призерам заместителем акима города Алматы, курирующим Управление спорта, Бейбутом Шахановым", – сообщается в информации.

Кроме того, в управлении добавили, что в адрес городского управления спорта поступают запросы по поводу выплаты призовых олимпийцам.

"Разъясняем, что данный вопрос находится в компетенции Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", – прокомментировали в управлении.

На прошедших XXXIII летних Олимпийских играх, которые проходили с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже, спортсменами из Алматы завоеваны четыре медали: одна серебряная и три бронзовые. После возвращения спортсменов на Родину глава мегаполиса поздравил спортсменов и тренеров с успешным выступлением, в том числе серебряного призера Олимпиады гимнаста Наримана Курбанова, бронзовых призеров – дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева, боксершу Назым Кызайбай и спортсменов по пулевой стрельбе Александру Ле и Ислама Сатпаева.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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