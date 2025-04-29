Что известно о состоянии замакима Шымкента Руслана Берденова

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 29 апреля 2025 года озвучила актуальную информацию о состоянии заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, в которого стреляли, передает Zakon.kz.

Министр подтвердила, что состояние Берденова все еще стабильно тяжелое.

"При поступлении двумя бригадами хирургов в течение четырех часов была оказана вся необходимая экстренная оперативная помощь. Пациент был прооперирован, стабилизирован. На сегодняшний день его состояние стабильное: он самостоятельно передвигается, но остается под наблюдением врачей", – озвучила Альназарова.

Вооруженное нападение на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова произошло около здания акимата города 21 апреля 2025 года. Его ранили из оружия, выстрелив несколько раз. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию. 23 апреля в акимате Шымкента сделали заявление касательно произошедшего.