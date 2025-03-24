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Происшествия

Мужчина в наркотическом опьянении устроил погром в одной из школ Кокшетау

мужчина бежит, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 12:43 Фото: Instagram/kokshetautoday
В Кокшетау 23 марта 2025 года на территорию школы-гимназии №13 проник мужчина, который устроил настоящий погром. За несколько минут он разбил окна и вырвал входную дверь, сообщает Zakon.kz.

В городском отделе образования рассказали, что, пытаясь пройти внутрь главного корпуса школы, мужчина разбил окно. Затем убежал к зданию начальной школы, где вырвал запертую дверь, перепрыгнул через турникет и проник в корпус.

"Охранник сразу же вызвал группу быстрого реагирования. Мужчину задержали. Никто из присутствовавших в школе не пострадал. Администрация школы написала заявление в полицию. Сейчас проводятся следственные мероприятия".

Фото: Instagram/kokshetautoday

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области сообщили, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

"Правонарушителя привлекли к ответственности по ст. 440-1 КОАП РК "Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ".

Ранее в Кокшетау родители трехлетнего мальчика, которого привезли в больницу с тяжелой травмой руки, напали на врачей и устроили погром. Сломали дверь в отделении реанимации, полезли в драку с медиками, а потом на них же написали заявление.

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Андрей Дюсупов
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