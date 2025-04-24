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Общество

Дверь из мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави снова представили публике

Дверь, собрание, люди, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 18:17 Фото: Министерство культуры и информации Республики Казахстан
24 апреля 2025 года в Национальном историко-культурном музее-заповеднике "Әзірет Сұлтан" представили резную деревянную дверь из помещения Кабирхана мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства культуры и информации РК, сотрудники музея рассказали посетителям о процессе реставрации, поделились деталями восстановительных работ, а также объяснили смысл надписей, выгравированных на двери.

С 2018 года в течение двух лет проводилось научное исследование, которое показало, что священная дверь, сохранившаяся с XIV века, начала разрушаться изнутри под действием вредителей, что привело ее в аварийное состояние. В 2021 году дверь была отправлена в лабораторию для проведения реставрационно-консервационных работ.

В проекте использовали современные технологии: 3D-сканирование, рентгенография и нейтронная томография. В результате пятилетней кропотливой работы, выполненной с высочайшей аккуратностью, дверь была очищена от вековой пыли и вредителей, поврежденные участки были восстановлены. Это позволило обеспечить сохранность двери, а также расшифровать ранее нечитаемые надписи.

После реставрации дверь из Кабирханы была возвращена в Туркестан и выставлена в экспозиции Музея редких экспонатов Национального историко-культурного музея-заповедника "Әзірет Сұлтан".

Ранее сообщалось, что Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.

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Аксинья Титова
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