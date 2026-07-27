Смещалась на 15 см в год: возле мавзолея Ясави в Туркестане срочно ремонтируют крепостную стену

Специалисты РГП "Казреставрация" проводят научно-реставрационные работы на участке крепостной стены древнего городища, расположенного рядом с мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля 2026 года, из заявления пресс-службы Министерства культуры и информации.

Согласно официальной публикации:

"Решение о восстановлении принято после того, как в ходе мониторинга было зафиксировано ежегодное смещение конструкции на 10-15 сантиметров".

В первую очередь, как отмечают в ведомстве, будет отреставрирован участок протяженностью 32 метра от Восточных ворот. Общая длина аварийной части стены составляет 40 метров.

Крепостная стена была воссоздана в 2000-х годах на основе результатов археологических исследований древнего города. Реставраторы укрепят фундамент и восстановят кладку с повторным использованием пригодных материалов, демонтированных с аварийного участка.

"Работы позволят предотвратить дальнейшую деформацию стены и сохранить исторический облик северо-восточной части цитадели. Завершить научную реставрацию планируется до конца 2026 года". Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави – это выдающийся памятник средневекового зодчества, расположенный в городе Туркестане, Казахстан. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из главных центров паломничества в Центральной Азии.

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