#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
518.34
591.06
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
518.34
591.06
6.27
Общество

Реестр разрешенных нетрадиционных методов лечения и практик предлагает составить депутат

нетрадиционная медицина, здоровье, депутат , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 18:41 Фото: pixabay
Депутат Сената Бибигуль Жексенбай считает, что отсутствие правового регулирования нетрадиционной медицины создает риски для здоровья пациентов. Соответствующий запрос она адресовала премьер-министру Олжасу Бектенову, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бибигуль Жексенбай отметила, что в стране растет интерес населения к нетрадиционным методам лечения, включая фитотерапию, гомеопатию, иглоукалывание и другие альтернативные методы лечения.

"Это явление связано с тем, что граждане стремятся к разнообразию в выборе методов лечения и ищут естественные или доступные способы. Однако отсутствие четкого законодательного регулирования данной сферы порождает риски для здоровья пациентов. Использование недоказанных или небезопасных методов лечения может привести к ухудшению состояния здоровья и развитию осложнений. Недостаточная квалификация практиков, отсутствие знаний и требований к сертификации позволяет лицам, не имеющим соответствующей подготовки, заниматься практикой нетрадиционной медицины, даже в иных случаях допускает мошенничество", – добавила она.

Сенатор также указала на отсутствие ответственности в случае причинения вреда пациенту, а также конкретных механизмов по защите прав пострадавших.

Для обеспечения безопасности и повышения качества услуг парламентарий предложила разработать и принять специальный закон, регулирующий сферу нетрадиционной медицины, внедрить систему лицензирования и сертификации практик, а также составить Реестр разрешенных методов и практик.

"Только так мы сможем гарантировать безопасность граждан и интеграцию эффективных подходов в систему здравоохранения", – резюмировала Бибгуль Жексенбай.

28 ноября 2023 года в Астане осудили последователя нетрадиционной восточной медицины. Мужчина оказывал медицинские услуги, не имея сертификатов и лицензии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В Жамбылской области на Координационном совете усилены требования по профилактике правонарушений
Общество
18:56, Сегодня
В Жамбылской области на Координационном совете усилены требования по профилактике правонарушений
11 значимых объектов строят в области Улытау на возвращенные активы
Общество
18:37, Сегодня
11 значимых объектов строят в области Улытау на возвращенные активы
Рейтинг топ вузов: Nazarbayev University сохранил лидерство в Азии
Общество
18:27, Сегодня
Рейтинг топ вузов: Nazarbayev University сохранил лидерство в Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: