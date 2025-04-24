Реестр разрешенных нетрадиционных методов лечения и практик предлагает составить депутат

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай считает, что отсутствие правового регулирования нетрадиционной медицины создает риски для здоровья пациентов. Соответствующий запрос она адресовала премьер-министру Олжасу Бектенову, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бибигуль Жексенбай отметила, что в стране растет интерес населения к нетрадиционным методам лечения, включая фитотерапию, гомеопатию, иглоукалывание и другие альтернативные методы лечения.

"Это явление связано с тем, что граждане стремятся к разнообразию в выборе методов лечения и ищут естественные или доступные способы. Однако отсутствие четкого законодательного регулирования данной сферы порождает риски для здоровья пациентов. Использование недоказанных или небезопасных методов лечения может привести к ухудшению состояния здоровья и развитию осложнений. Недостаточная квалификация практиков, отсутствие знаний и требований к сертификации позволяет лицам, не имеющим соответствующей подготовки, заниматься практикой нетрадиционной медицины, даже в иных случаях допускает мошенничество", – добавила она.

Сенатор также указала на отсутствие ответственности в случае причинения вреда пациенту, а также конкретных механизмов по защите прав пострадавших.

Для обеспечения безопасности и повышения качества услуг парламентарий предложила разработать и принять специальный закон, регулирующий сферу нетрадиционной медицины, внедрить систему лицензирования и сертификации практик, а также составить Реестр разрешенных методов и практик.

"Только так мы сможем гарантировать безопасность граждан и интеграцию эффективных подходов в систему здравоохранения", – резюмировала Бибгуль Жексенбай.

28 ноября 2023 года в Астане осудили последователя нетрадиционной восточной медицины. Мужчина оказывал медицинские услуги, не имея сертификатов и лицензии.

