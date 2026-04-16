#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Общество

Депутат предлагает защитить курьеров и таксистов, работающих через приложения

Фото: pexels
Сенатор Бибигуль Жексенбай в депутатском запросе на пленарном заседании Сената заявила о необходимости системного регулирования платформенной занятости и усиления защиты прав граждан, работающих в сфере доставки и такси, передает корреспондент Zakon.kz.

Жексенбай отметила, что около 394 тыс. казахстанцев получают доход через цифровые сервисы, и число таких работников продолжает расти.

Отдельное внимание депутат уделила отсутствию базовых трудовых гарантий у платформенных исполнителей, включая нестабильность доходов, отсутствие страхования, прозрачных механизмов разрешения споров и защиты от односторонних решений со стороны платформ.

"Необходимо системно урегулировать цифровую и налоговую инфраструктуру, обеспечив интеграцию государственных систем и платформ, а также внедрить механизм автоматического списания необоснованных задолженностей и штрафных санкций, возникающих вследствие технических ошибок. В целях снижения налоговой нагрузки следует предусмотреть возможность учета производственных расходов, таких как топливо и ремонт транспорта, при расчете социальных платежей", – продолжила Бибигуль Жексенбай.

Кроме того, требуется разработка отдельного законодательного акта, учитывающего специфику платформенной занятости, с закреплением статуса "независимого работника" и установлением минимальных стандартов почасовой оплаты.

"Важно также законодательно ввести обязательное коллективное страхование исполнителей за счет платформ на случай дорожно-транспортных происшествий и иных травм. Платформы должны раскрывать принципы распределения заказов, а решения о блокировке аккаунтов подлежать обязательному пересмотру с участием человека и наличием эффективного механизма арбитража", – сказала сенатор.

В завершение сенатор подчеркнула, что выработка системных законодательных мер в данной сфере позволит повысить прозрачность рынка труда, обеспечить защиту прав граждан и создать условия для устойчивого развития платформенной экономики в стране.

18 марта 2026 года казахстанских таксистов призвали оформлять страховку на пассажиров. Недавно перевозчики стали получать уведомления от агрегаторов о том, что для дальнейшей работы нужен страховой полис.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Сенатор заявил о проблемах с обучением слабовидящих детей в Казахстане
15:06, Сегодня
Сенатор заявил о проблемах с обучением слабовидящих детей в Казахстане
Проблемы "Хоргоса" тормозят транзит: сенатор предложил меры по разгрузке направления
14:31, Сегодня
Проблемы "Хоргоса" тормозят транзит: сенатор предложил меры по разгрузке направления
Реестр разрешенных нетрадиционных методов лечения и практик предлагает составить депутат
18:41, 24 апреля 2025
Реестр разрешенных нетрадиционных методов лечения и практик предлагает составить депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан оказался хуже Узбекистана и Таджикистана в первый день чемпионата Азии по дзюдо
15:32, Сегодня
Казахстан оказался хуже Узбекистана и Таджикистана в первый день чемпионата Азии по дзюдо
Аналитик предугадал исход матча Рыбакиной на "пятисотнике" в Штутгарте
15:15, Сегодня
Аналитик предугадал исход матча Рыбакиной на "пятисотнике" в Штутгарте
Ветеран казахстанского тенниса потерпел сенсационное поражение в Китае
14:54, Сегодня
Ветеран казахстанского тенниса потерпел сенсационное поражение в Китае
Лучшая теннисистка России прокомментировала своё физическое состояние
14:50, Сегодня
Лучшая теннисистка России прокомментировала своё физическое состояние
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: