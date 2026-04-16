Депутат предлагает защитить курьеров и таксистов, работающих через приложения

Сенатор Бибигуль Жексенбай в депутатском запросе на пленарном заседании Сената заявила о необходимости системного регулирования платформенной занятости и усиления защиты прав граждан, работающих в сфере доставки и такси, передает корреспондент Zakon.kz.

Жексенбай отметила, что около 394 тыс. казахстанцев получают доход через цифровые сервисы, и число таких работников продолжает расти.

Отдельное внимание депутат уделила отсутствию базовых трудовых гарантий у платформенных исполнителей, включая нестабильность доходов, отсутствие страхования, прозрачных механизмов разрешения споров и защиты от односторонних решений со стороны платформ.

"Необходимо системно урегулировать цифровую и налоговую инфраструктуру, обеспечив интеграцию государственных систем и платформ, а также внедрить механизм автоматического списания необоснованных задолженностей и штрафных санкций, возникающих вследствие технических ошибок. В целях снижения налоговой нагрузки следует предусмотреть возможность учета производственных расходов, таких как топливо и ремонт транспорта, при расчете социальных платежей", – продолжила Бибигуль Жексенбай.

Кроме того, требуется разработка отдельного законодательного акта, учитывающего специфику платформенной занятости, с закреплением статуса "независимого работника" и установлением минимальных стандартов почасовой оплаты.

"Важно также законодательно ввести обязательное коллективное страхование исполнителей за счет платформ на случай дорожно-транспортных происшествий и иных травм. Платформы должны раскрывать принципы распределения заказов, а решения о блокировке аккаунтов подлежать обязательному пересмотру с участием человека и наличием эффективного механизма арбитража", – сказала сенатор.

В завершение сенатор подчеркнула, что выработка системных законодательных мер в данной сфере позволит повысить прозрачность рынка труда, обеспечить защиту прав граждан и создать условия для устойчивого развития платформенной экономики в стране.

18 марта 2026 года казахстанских таксистов призвали оформлять страховку на пассажиров. Недавно перевозчики стали получать уведомления от агрегаторов о том, что для дальнейшей работы нужен страховой полис.