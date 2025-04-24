#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
518.34
591.06
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
518.34
591.06
6.27
Общество

Вернулся с букетом для мамы: казахстанский солдат "взорвал" Казнет

Рука, бабочка, солдат, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 18:26 Фото: pixabay
Ровно год назад Роман Пронин из Актобе отправился служить в Шымкентский гарнизон. За это время его родители переживали и скучали по сыну, сообщает Zakon.kz.

24 апреля Роман вернулся домой. Его встретили родные и близкие.

Самым трогательным моментом встречи стало вручение Романом своей маме букета свежих роз – символа долгожданного возвращения и безмерной любви, которую он бережно носил в своем сердце.


Ранее выяснилось, что изменились правила приема в военные колледжи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Жамбылской области на Координационном совете усилены требования по профилактике правонарушений
Общество
18:56, Сегодня
В Жамбылской области на Координационном совете усилены требования по профилактике правонарушений
Реестр разрешенных нетрадиционных методов лечения и практик предлагает составить депутат
Общество
18:41, Сегодня
Реестр разрешенных нетрадиционных методов лечения и практик предлагает составить депутат
11 значимых объектов строят в области Улытау на возвращенные активы
Общество
18:37, Сегодня
11 значимых объектов строят в области Улытау на возвращенные активы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: