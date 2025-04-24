Вернулся с букетом для мамы: казахстанский солдат "взорвал" Казнет

Фото: pixabay

Ровно год назад Роман Пронин из Актобе отправился служить в Шымкентский гарнизон. За это время его родители переживали и скучали по сыну, сообщает Zakon.kz.

24 апреля Роман вернулся домой. Его встретили родные и близкие. Самым трогательным моментом встречи стало вручение Романом своей маме букета свежих роз – символа долгожданного возвращения и безмерной любви, которую он бережно носил в своем сердце.

Ранее выяснилось, что изменились правила приема в военные колледжи.

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