Масштабная молодежная акция в рамках программы "Таза Қазақстан" прошла в СКО

С момента запуска общенациональной инициативы "Таза Қазақстан" прошел год. Жители Северо-Казахстанской области активно поддерживают республиканский челлендж чистоты и озеленения, внося свой вклад в уют городов и сел.

В регионе продолжаются экологические акции по массовой уборке территорий и посадке деревьев.

24 апреля состоялась масштабная молодежная акция. Она объединила порядка 300 волонтеров, студенческой молодежи университета и колледжей, неправительственных организаций, партий а также других неравнодушных активистов в стремлении сделать общий дом светлее, зеленее и чище.

"С начала года по области мы провели 480 мероприятий: убирались у одиноко проживающих пенсионеров, очищали парки и скверы. В областном центре с начала года уже реализовано более 70 мероприятий в рамках национальной программы "Таза Қазақстан", инициированной главой государства. Эта инициатива вдохновляет молодежь на активное участие в улучшении экологии и благоустройстве", – рассказал руководитель молодежного ресурсного центра Дамир Абдин.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Одной из выбранных локаций в городе Петропавловске стал городской парк. Вооружившись перчатками, граблями, мешками и хорошим настроением, дружная команда собирала ветки и мусор, подметала аллею, собирала листву. Всего за час территория преобразилась. Это излюбленное место горожан для утренних и вечерних прогулок, поэтому нужно содержать его в чистоте и порядке, считает волонтер Елена Гаврикова. Девушка отмечает, что такие акции формируют культуру бережного отношения к окружающей среде.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Я уже два года занимаюсь волонтерством, регулярно присоединяюсь к экологическим акциям, чтобы мы вместе могли очищать природу, которая и так загрязнена. Это помощь людям, большой и ценный вклад, который я могу внести как студентка", – сказала студентка колледжа сферы обслуживания им. И. С. Даутова Елена Гаврикова.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Кроме того, в регионе продолжается масштабная работа по озеленению в рамках экологической акции "Всеказахстанская посадка леса". С 21 по 26 апреля в СКО планируют высадить свыше 118 тысяч деревьев, 90 тысяч из которых – в лесном фонде. Сегодня в районах были высажены сотни деревьев – саженцы не только украсят ландшафт, но и принесут пользу здоровью местных жителей.

Работа под эгидой "Таза Қазақстан" кипела и в областном центре, и в отдаленных селах. В районах области прошли мероприятия разного плана: экологические акции, субботники, мероприятия по уборке закрепленных территорий и другие.

Также большое внимание уделено правильному воспитанию подрастающего поколения. Дебаты "Таза Қазақстан" провели в стенах районных школ, где учащиеся соревновались за звание самых находчивых и любознательных экологов. А в Петропавловске состоялся областной конкурс научно-исследовательских проектов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Юные ученые представили более 40 проектов в области биологии, медицины, экологии и сельского хозяйства. Самые лучшие работы отметили наградами. В областной детско-юношеской библиотеке им. Г. Мусрепова прошел экологический диалог, организованный специально для представителей молодого поколения.