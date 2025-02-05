Где построят еще одну новую школу на возвращенные Казахстану активы и сколько на нее выделят
Фото: primeminister.kz
В рамках исполнения поручения главы государства по реализации социально значимых проектов из Специального государственного фонда правительством выделено более 1,4 млрд тенге на строительство школы на 80 мест в Каражале Улытауской области, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 5 февраля 2025 года, проинформировали в пресс-службе правительства.
"Образовательный объект построят в мкр. "Вокзальный". На сегодня большинство детей, проживающих в микрорайоне, обучается в школах в других частях города. Для них организован подвоз автобусами в две смены. Строительство нового учебного заведения позволит создать комфортные условия для обучения детей в соответствии с современными требованиями и повысить доступность образования", – говорится в сообщении, опубликованном в среду.
На сегодня правительством из Спецгосфонда выделено порядка 56,6 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе:
- школы – в селах Жамансор Атырауской области, Рудничный и Коксай в Жетысуской области,
- музыкальная – в селе Темирлан Туркестанской области,
- спортивный комплекс – в селах Зеренда и Жалагаш Акмолинской и Алматинской областях,
- многофункциональный больничный комплекс – в Риддере,
- общежитие – в Шымкенте,
- два детских сада – в Актобе и Петропавловске,
- а также станция скорой помощи – в Мангистауском регионе.
Помимо перечисления денежных средств в Специальный государственный фонд, за счет средств субъектов Закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" ведется строительство спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.
"Работа продолжается", – заключили в пресс-службе правительства.
4 февраля 2025 года стало известно, что в Казахстане обновили правила проверки легальности происхождения активов.
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