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Наглая езда кортежа в Алматы: виновных нашли и наказали

Наглая езда кортежа в Алматы: виновных нашли и наказали , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 18:49 Фото: Zakon.kz
Водителей кортежа привлекли к ответственности в Алматы. Об этом 13 июня сообщили в Департаменте полиции мегаполиса, передает Zakon.kz.

По словам начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковника полиции Серика Шумаева, водители четырех транспортных средств, в салоне которых находились участники свадебного мероприятия, допустили грубые нарушения правил дорожного движения. Они привлечены к административной ответственности.

"В частности, в отношении гр. Д., 2003 года рождения, управлявшего транспортным средством "Тойота Камри" составлены протоколы по ст. 593 ч. 3, 590 ч. 2 КоАП РК. В то же время гр. Т., 2002 года рождения, управлявший автомашиной марки "Тойота Ленд Крузер", привлечен к административной ответственности по ст. 593 ч. 1 и ч. 3 КоАП РК. А в отношении гр. Б., 2002 года рождения, управлявшего автомашиной марки "Мерседес", и гр. А., 2004 года рождения, управлявшего автомашиной марки "Тойота Камри", составлены административные протоколы по ст. 593 ч. 1 и ч. 2 КоАП РК, соответственно", – рассказал он.

Кроме того, по словам Шумаева, с водителями проведена праворазъяснительная беседа о недопущении нарушений впредь. 

Ранее сообщалось, что в социальной сети распространилось видео, где по Алматы ездила группа молодых людей на пяти-шести автомобилях. Парни активно нарушали правила дорожного движения. 

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