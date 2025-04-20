Специалисты предупреждают об опасности паводков в СКО
По данным РГП "Казгидромет", опасность представляют два гидропоста реки Есиль.
На гидрологическом посту река Есиль – села Покровка продолжается повышение уровня воды (за сутки на 57 см). По состоянию на 16:00 уровень воды составляет 1246 см (опасный уровень – 1300 см). При достижении возможны подтопления хозяйственных построек.
На гидрологическом посту река Есиль – села Новоникольское отмечается повышение уровня воды (за сутки на 45 см). По состоянию на 16:00 уровень воды составляет 1476 см (опасный уровень – 1549 см). Вода подошла к хозяйственным постройкам, наблюдается подтопление огородов.
"Подъем уровня воды на реке обусловлен переливом воды через гребень плотины Сергеевского водохранилища. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды и возможно превышение опасного уровня", – говорится в сообщении.
При превышении опасного уровня сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, предупреждает "Казгидромет".
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