Специалисты предупреждают об опасности паводков в СКО

20 апреля 2025 года "Казгидромет" в своем штормовом предупреждении заявил об опасности перелива реки и последующих подтоплениях в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", опасность представляют два гидропоста реки Есиль.

На гидрологическом посту река Есиль – села Покровка продолжается повышение уровня воды (за сутки на 57 см). По состоянию на 16:00 уровень воды составляет 1246 см (опасный уровень – 1300 см). При достижении возможны подтопления хозяйственных построек.

На гидрологическом посту река Есиль – села Новоникольское отмечается повышение уровня воды (за сутки на 45 см). По состоянию на 16:00 уровень воды составляет 1476 см (опасный уровень – 1549 см). Вода подошла к хозяйственным постройкам, наблюдается подтопление огородов.

"Подъем уровня воды на реке обусловлен переливом воды через гребень плотины Сергеевского водохранилища. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды и возможно превышение опасного уровня", – говорится в сообщении.

При превышении опасного уровня сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, предупреждает "Казгидромет".

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