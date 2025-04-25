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Общество

"Кумар Аксакалов" на видео заявил об угрозах в его адрес: комментарий акимата

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в фейковом видео, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 15:54 Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространяют видео, на котором якобы аким Костанайской области Кумар Аксакалов заявляет об угрозах в свой адрес, сообщает Zakon.kz.

А читатели сообщили в редакцию, что неизвестные около жилого массива Ударник в Костанае раздают листовки с QR-кодом, при переходе по которому открывается это видео с акимом.

В акимате Костанайской области отреагировали на происходящее.

"В мессенджерах распространяется фейковая видеозапись с изображением акима Костанайской области, на которой якобы глава региона заявляет об угрозах в свой адрес. Данная видеозапись сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. Акиматом Костанайской области подано заявление в правоохранительные органы по факту распространения недостоверной информации. Злоумышленники будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", – сказано в комментарии.

Казахстанцев предупреждают об ответственности за распространение недостоверной информации и призывают проверять информацию на официальных источниках.

Это не первая провокация по отношению к акимам. Ранее сразу два видео с участием якобы акима СКО Гауеза Нурмухамбетова появились в Сети.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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