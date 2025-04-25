Казахстан закупил чипы почти на 50 млн долларов для суперкомпьютера

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин 25 апреля 2025 года в кулуарах Astana Hub рассказал, как будут использоваться чипы за почти 50 млн долларов, и как планируют окупать их стоимость, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что завезена первая партия LS-40 от Nvidia.

"По стоимости – это недорогие чипы. По мощности – они достаточно низкие. Это то, что разрешалось в первую очередь брать. Поэтому мы воспользовались этой возможностью, чтобы какие-нибудь небольшие модели тренировать на нем. В ближайшее время мы хотим привезти H-200. Это чипы последнего поколения, сильные чипы. Мы ожидаем, что в ближайшие 3-4 месяца они будут завезены на территорию Казахстана и установлены. По стоимости – в районе 40-50 млн долларов. Поскольку это 64 кластера, то есть достаточно большое количество чипов", – озвучил Каныш Тулеушин.

По его словам, они будут установлены на базе ЦОДа, который соответствует всем требованиям безопасности.

"Мы также проанализировали потребность рынка, экспертов, ученых, компаний. Потребность намного превышает то, что мы сегодня завозим. Поэтому, я думаю, на этом тоже не будем останавливаться. Будем смотреть на будущий закуп в ближайшее время", – сказал вице-министр.

Также журналисты уточнили, были ли предложены компании Nvidia какие-то особенные условия для Казахстана при покупке чипов.

"Мы заключили соглашение с одним из глобальных поставщиков таких чипов. Эта международная компания сделала нам достаточно выгодные условия, поскольку мы не единоразово оплачиваем за них, мы платим рассрочку. На сегодняшний день это самые выгодные условия. Но самое главное – это даже не получить выгодные условия по оплате, а именно получить разрешение на завоз. Чего мы и достигли. Потребность в чипах очень большая, и превышает то, что мы уже закупили. У нас только одна компания, резидент Astana Hub, готова оплатить полностью (аренду. – Прим. ред.) за все 64 кластера, которые будут завезены. Но мы ориентируемся на весь рынок. Но, по сути, за счет одной компании можем окупить всю стоимость в первый же год. Поэтому это очень окупаемо, выгодно для нас. Win-win ситуация для общества и экспертов", – ответил Каныш Тулеушин.

По его словам, чипы – это условный компьютер, который позволяет быстрее делать большие расчеты, чем простой компьютер.

"Поэтому он называется суперкомпьютером. Например, сгенерировать из текста видео на простых компьютерах невозможно сделать за короткое время. Такие технологии позволяют делать это очень быстро. Если совсем простыми словами объяснять", – дополнил вице-министр.

31 октября 2024 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев заявлял, что создание суперкомпьютера – сложная задача и купить необходимые чипы проблематично.