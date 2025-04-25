Какая погода ждет казахстанцев с 26 по 28 апреля

Фото: unsplash

Каким будет прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, рассказали в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды: дождь, гроза, усиление ветра, возможен град. Сильные дожди прогнозируются: 27 апреля в Западно-Казахстанской, Акмолинской областях;

28 апреля в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях. На западе, востоке, юго-востоке республики ожидается туман. "Ночью 26 апреля в области Абай, 26-27 апреля в Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1-3 градуса", – говорится в сообщении. Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте.

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