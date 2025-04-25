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Общество

Круглосуточная работа: в СКО продолжается укрепление дамбы

Укрепление дамбы в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 22:05 Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
Сейчас в Северо-Казахстанской области проходит третья волна паводка. Работа ведется круглосуточно, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы регионального акимата, почти сутки продолжаются работы по укреплению защитной дамбы в селе Тепличном Кызылжарского района. Задействовано порядка 1100 человек, а также 103 единицы техники. Работы не прекращались даже ночью. Ситуацию на контроле держит и глава региона Гауез Нурмухамбетов.

Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области

"Не покладая рук на объекте трудятся военнослужащие, спасатели, полицейские, сотрудники предприятий, организаций и местных исполнительных органов, а также волонтеры и другие добровольцы. Они помогают укреплять земляной вал мешкотарой, инертными материалами и специальной пленкой. Ранним утром для оказания необходимой помощи прибыла бригада спасателей из Акмолинской, Костанайской областей и города Астаны", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области

В селе Тепличном проживают около 700 человек. Сейчас здесь проводят заблаговременную эвакуацию:

  • ходят по домам;
  • оповещают жителей.

Для временного размещения заранее подготовлены эвакуационные пункты.

Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области

Мониторинг паводковой ситуации в регионе находится на круглосуточном контроле местных исполнительных органов. Пик паводка ожидается в конце апреля.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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