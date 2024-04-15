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Законодательство РК

В СКО продолжается эвакуация населения

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 05:48 Фото: zakon.kz
В МЧС РК сообщили о круглосуточной эвакуации граждан из зон подтоплений в Северо-Казахстанской области, передает Zakon.kz

Около 4 часов утра селе Большая малышка Кызылжарского района спасатели и приданные силы эвакуировали 894 местных жителей, из них 112 детей.


Эвакуированные размещены во временных эвакуационных пунктах и у родственников в п.Пеньково.


Ранее сообщалось, что в СКО обстановка с паводками остается стабильно сложной. Сергеевское водохранилище заполнено на 153%, перелив через гребень плотины составляет 2 метра 83 см. Снижение на 20 см за сутки. Пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев отметил, что уровень воды в реке Есиль повышается, но уже в Петропавловске, ниже по течению. Выше – постепенно снижается. В данный момент подтопленными остаются по области 1713 домов, подтопленных придомовых территорий – 1115.

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Елена Вебер
Северо-Казахстанская область Паводки-2024
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