Гепатит А выявили у 16 детей в Мангистау

В первом квартале текущего года в Мангистауской области зарегистрировано 20 больных с гепатитом А. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года есть снижение показателя, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, об этом рассказала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля. В первом квартале прошлого года в регионе было зафиксировано 29 больных гепатитом А, из которых 16 – дети.

"Чаще заболевание выявлялось у детей до 14 лет. Пациенты зарегистрированы во всех городах и районах, кроме Бейнеу. Десять детей заболели в Каракиянском районе, трое заболевших – жители Жанаозена, по одному случаю заболевания отмечено в Мангистауском, Мунайлинском и Тупкараганском районах", – озвучила Гульшат Шорбасова.

Она отметила, что 50% заболевших не были вакцинированы и напомнила, что самая надежная защита от гепатита – это профилактическая вакцинация. Ей подлежат дети, достигшие двух лет, а также дети до 14 лет, ранее не получавшие прививку.

Ранее стало известно, что люди, перенесшие COVID-19, болеют до 50% чаще и дольше.