Жители Актау возмутились "некультурным" туалетом в Доме культуры

Состояние туалета в актауском КДК имени Абая шокировал его посетителей. Горожане не обнаружили в нем системы смыва, а общее состояние уборной их раздосадовало, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, состояние уборной запечатлели на видео.

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Для самых элементарных нужд, уверяет автор видео, условия в КДК имени Абая не соответствуют стандартам. Ни в раковине, ни в самих бочках для смыва нет воды. Пятилитровые бутылки, находящиеся здесь, тоже оказались пусты. У одного из унитазов сломана крышка.

В КДК имени Абая сообщили, что проблема связана с порывами на водопроводных трубах. Сейчас идут ремонтные работы, из-за этого временно отсутствует водоснабжение в уборных. Устранить проблему пообещали в ближайшие выходные.

Ранее народная артистка Казахстана Макпал Жунусова пришла в ужас от условий на трассе по пути в Жаркент. Особенно ее повергли в шок уличные туалеты.