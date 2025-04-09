Макпал Жунусову ужаснула обстановка на трассе в области Жетысу

Фото: Instagram/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова пришла в ужас от условий на трассе по пути в Жаркент. Особенно ее повергли в шок уличные туалеты, сообщает Zakon.kz.

Свое негодование певица выразила на странице в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мақпал Жүнісова (@zhunusova.makpal) "По дороге в Жаркент мы решили пообедать и заехали в несколько кафе. Ни в одном из них не было нормального туалета – все уличные, в ужасающем состоянии. Зайти внутрь невозможно без шока. Где местные власти? Почему до сих пор такая антисанитария?" – говорит Жунусова. Артистка призвала местные власти проверить инфраструктуру и санитарные условия вдоль дорог, особенно в туристических зонах. Ранее Баян Алагузова высказалась о концерте Дженнифер Лопес в Астане.

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