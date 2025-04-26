Второй пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в Мажилис

25 апреля 2025 года Министерство национальной экономики РК внесло в Мажилис второй пакет поправок в проект нового и действующего Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz.

В общей сложности в двух пакетах правительство предложило 71 поправку в проект нового кодекса и сопутствующие законопроекты, а также 67 поправок в уже действующий Налоговый кодекс.

Одно из ключевых положений поправок касается установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога в зависимости от доходов работников. Граждане с меньшими доходами будут платить ИПН по ставке ниже, чем высокооплачиваемые работники.

Также предлагается оптимизация вычетов, которые граждане могут делать по расходам на медицину, образование, социальные отчисления и так далее. Вводится единый базовый вычет в размере 30 МРП в месяц вместо текущего в размере 14 МРП.

При этом исключаются все дополнительные вычеты, что упростит работу бухгалтеров, а физическим лицам не придется собирать лишние подтверждающие документы для налоговых служб.

Кроме того, предлагается установлениепорядка налогообложения Экспортно-кредитного агентства и конкретизации ставки корпоративного подоходного налога для банковской деятельности, что устраняет неопределенность в этой сфере.

Также планируется ввести налогообложение доходов от государственных и квазигосударственных ценных бумаг. Это дополнительный источник для государственного бюджета.

В соответствии с международным опытом, устанавливаются акцизы на энергетические напитки для дополнительной заботы об общественном здоровье.

В рамках реформы налоговой системы в нефтяной отрасли предлагается провести так называемый "налоговый маневр" – перераспределить налоговую нагрузку с экспортных платежей, включая рентный налог, на налог, уплачиваемый при добыче нефти. Это должно упростить систему и стабилизировать налоговые поступления в бюджет.

Отдельный блок поправок направлен на усиление налогового администрирования – предусматривается пересмотр контрольных функций налоговых органов, а также уточнение механизмов по сбору и мониторингу налоговых обязательств.

Кроме того, в рамках второго пакета предусмотрены изменения в ряд сопутствующих законов, включая вопросы жилищно-коммунального хозяйства, инвестиционной политики и порядка социальных платежей. Также предлагается усилить ответственность за нарушения в сфере обязательного социального и медицинского страхования и при применении специальных налоговых режимов. Это часть общей стратегии по усилению налоговой морали в стране.

11 апреля 2025 года в Мажилисе назвали сроки принятия Налогового кодекса. По словам депутата Дании Еспаевой, он должен уйти до 1 июля на подпись главе государства.