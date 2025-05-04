Сирень и краснокнижные ирисы на фоне алматинских гор показал известный фотограф

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко вновь порадовал подписчиков прекрасными пейзажами в окрестностях мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

В этот раз он опубликовал серию снимков с цветущей сиренью на фоне гор, а также редкие краснокнижные ирисы Альберта.

"Красиво цветет сирень в Алматы. Распустила свои кисти разных цветов: сиреневые, розовые, белые. Но самое прекрасное в сирени, конечно же – запах! Он как письмо из детства. Вспоминается не то улица во дворе, не то бабушкина деревня, не то окно, за которым кто-то ждет", – написал фотограф.

Также он напомнил казахстанцам историю про алматинских садовников-селекционеров — Тадеуша и Марьям Дзевицких, которые когда-то посвятили этому растению целую жизнь. Они вывели 300 сортов сирени и посадили более шести тысяч кустов в Алматы.

"Вот такая алматинская сирень, как любовь, которая не увяла", – отметил Дмитрий Доценко.

Ранее популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко поделился с поклонниками фоторепортажем из Байконура, где он наблюдал за стартом ракеты.