Алматинский фотограф запечатлел, как взлетает ракета с "Байконура"

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко отправился на "Байконур" и стал свидетелем запуска ракеты. Художник не забыл запечатлеть удивительный момент и поделился эмоциями с аудиторией, сообщает Zakon.kz.

Фотографии и видео Доценко разместил 14 апреля 2025 года на странице в Instagram.

В подписи к публикации он подчеркнул:

"Байконур" – особое место на карте мира, точка, где Земля отпускает человека в небо. Сколько мест на планете, но именно отсюда, из казахской степи, человечество сделало свой первый шаг в космос. Почему здесь? Возможно, сама степь знала: великая дорога начинается с тишины".

Далее Доценко уточнил, что стоял перед ракетой, "как 64 года назад стояли те, кто впервые смотрел вверх с замиранием сердца".

"Зажигание... Предварительное... Промежуточное... Главное... Поехали! Ракета взлетает, рокот оглушает, вибрации пронзают все тело – и кажется, душа взлетает вместе с ней. В небе остается только след, и легкое чувство, будто ты прикоснулся к истории. Этот старт с казахской земли, с русскими и американцами на борту – напоминание: космос вне границ. Он объединяет. Живя в Казахстане, мы имеем редкую возможность видеть, как человек уходит в небо. И снова чувствовать: мы тоже часть этой истории". Дмитрий Доценко

Пользователи Сети после просмотра оставили ряд восторженных комментариев.

Дмитрий, космический у вас контент, спасибо вам большое.

Мощь! Восторг! Гордость! Смешение всех чувств!

Уникальные кадры. Класс!

Спасибо большое за уникальные кадры.

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