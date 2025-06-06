Более 4 млрд кубометров воды направили по реке Есиль для сохранения экосистем в СКО
Фото: pixabay
В рамках природоохранных попусков Министерство водных ресурсов и ирригации направило по реке Есиль более 4 млрд кубометров воды из Сергеевского водохранилища в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Природоохранные попуски направлены на сохранение биологической продуктивности, а также среды обитания флоры и фауны в пойме реки Есиль. Сбросы воды также направлены на очистку русла реки.
"Затоплены естественные места нереста рыб в среднем течении реки Есиль. Природоохранные попуски помогают сохранить окружающую среду и способствуют развитию в регионе сельского хозяйства и животноводства. Это в свою очередь положительно влияет на благосостояние местных жителей", – сообщил руководитель Есильской бассейновой инспекции Галидулла Азидуллин.
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