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События

33-градусная жара и сильные дожди в Алматы: прогноз на неделю

переменчивая погода, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 10:02 Коллаж: Zakon.kz, pixabay
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", в мегаполисе ожидается резкое повышение температуры до +33°C. В то же время прогремят грозы, возможно, с градом. Поднимется сильный ветер.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в течение недели, с 26 апреля по 2 мая 2025 года, в мегаполисе будет наблюдаться переменчивая погода. Столбик термометра будет колебаться в диапазоне от 21 до 33 градусов. Временами нужно быть готовыми к сильным осадкам и шквалистому ветру.

"Происходит перестройка атмосферы. Сейчас над Алматы наблюдаются восточные потоки, а в начале недели и в ближайшие выходные произойдет перестройка на юго-западные. Поэтому резко повысится температура, так как из районов Ирана и Афганистана будет идти тепло".Даулет Кисебаев

Также синоптик отметил, что во второй половине недели из-за неустойчивости в атмосфере во второй половине дня, а чаще  вечером, вследствие развития конвективной облачности будут выпадать осадки.

"Наблюдаться они будут преимущественно в виде дождя, а в горных районах – смешанные. Возможны грозы, градовые проявления, порывистый ветер при грозе до 15-20 метров в секунду", – объяснил специалист.

26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +22+24°C.

27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C.

28 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +29+31°C.

29 апреля: переменная облачность, днем дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +31+33°C.

30 апреля: переменная облачность, в первой половине ночи дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +21+23°C.

1 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +23+25°C.

2 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +25+27°C.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на территории Казахстана в ближайшие три дня.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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