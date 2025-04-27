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Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 28 по 30 апреля

Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 18:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 28 по 30 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 28 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +23+25°.
  • 29 апреля: переменная облачность, дождь, во второй половине дня с переходом в мокрый снег. Ветер западный 9-14, порывы 15-20, днем временами порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9+11°, днем с дальнейшим понижением.
  • 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем +12+14°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 28 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +29+31°.
  • 29 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.
  • 30 апреля: переменная облачность, днем и ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +21+23°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 28 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +34+36°.
  • 29 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +26+28°.
  • 30 апреля: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +23+25°.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в понедельник, 28 апреля. 

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Андрей Дюсупов
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