Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 28 по 30 апреля

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 28 по 30 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 28 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +23+25°.

переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +23+25°. 29 апреля: переменная облачность, дождь, во второй половине дня с переходом в мокрый снег. Ветер западный 9-14, порывы 15-20, днем временами порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9+11°, днем с дальнейшим понижением.

переменная облачность, дождь, во второй половине дня с переходом в мокрый снег. Ветер западный 9-14, порывы 15-20, днем временами порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9+11°, днем с дальнейшим понижением. 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем +12+14°. Прогноз погоды по Алматы 28 апреля : переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +29+31°.

: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +29+31°. 29 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.

переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°. 30 апреля: переменная облачность, днем и ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +21+23°. Прогноз погоды по Шымкенту 28 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +34+36°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +34+36°. 29 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +26+28°.

переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +26+28°. 30 апреля: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +23+25°. Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в понедельник, 28 апреля.

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